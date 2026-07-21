La figlia di Charlie Sheen: "Mio padre non mi dà un soldo, guadagno con OnlyFans"
L'influencer 22enne ha risposto ad alcune critiche in un video su Tik Tok dove un utente la accusava di essere mantenuta dal padre con cui ha un pessimo rapporto. "Non mi ha neanche comprato un cavallo"
Sami Sheen, figlia di Charlie Sheen, ha smentito categoricamente le voci secondo cui il padre le finanzi il lussuoso stile di vita, attribuendo invece il proprio successo economico al lavoro su OnlyFans. In un video pubblicato su TikTok, la modella ha risposto a un commento che la accusava di vivere con i soldi del padre: "Se stessi usando i soldi di papà, lo ammetterei chiaramente, ok? Questi commenti mi fanno arrabbiare perché quell'uomo non mi dà un centesimo da oltre quattro anni. Mi mantengo completamente da sola da quando compiuto 18 anni".
Il confronto con la sorella e il rapporto con il padre
Sami, che oggi ha 22 anni, ha poi raccontato un aneddoto personale: dopo aver scoperto che il padre aveva comprato un'auto in contanti alla sorella ventunenne Lola, ha provato a chiedergli un regalo di pari valore. "Gli ho chiesto se potesse comprarmi un cavallo per la stessa cifra. Quella è stata l'ultima volta che ci siamo parlati, un paio di settimane fa. Se questo non basta per dimostrare che mio padre non mi aiuta in niente, non so cos'altro possa esserci". Ha poi voluto precisare: "Mio padre non mi ha comprato la casa sulla spiaggia", riferendosi alla nuova abitazione acquistata di recente a pochi passi dall'oceano, mostrata vuota sui social mentre illustrava i suoi progetti di arredamento.
Le tensioni familiari
Sami e Lola sono nate dalla relazione di Charlie Sheen e l'ex moglie Denise Richards, a cui è stato legato dal 2002 al 2006. Secondo alcune indiscrezioni, la giovane influencer avrebbe incassato oltre tre milioni di dollari nel febbraio 2025, a tre anni dall'apertura del suo profilo OnlyFans. L'attore di "Due uomini e mezzo" ha dichiarato in passato a Page Six di non approvare la carriera della figlia, scaricando la responsabilità sull'ex moglie. Nel 2022 ha commentato: "L'ho esortata a mantenere un approccio elegante e creativo, senza sacrificare la sua integrità". Il rapporto tra l'attore e la figlia è rimasto turbolento nel corso degli anni. Nell'aprile 2025, Sami aveva dichiarato che "preferirebbe fare letteralmente qualsiasi altra cosa piuttosto che andare a pranzo con lui".