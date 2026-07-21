Sami e Lola sono nate dalla relazione di Charlie Sheen e l'ex moglie Denise Richards, a cui è stato legato dal 2002 al 2006. Secondo alcune indiscrezioni, la giovane influencer avrebbe incassato oltre tre milioni di dollari nel febbraio 2025, a tre anni dall'apertura del suo profilo OnlyFans. L'attore di "Due uomini e mezzo" ha dichiarato in passato a Page Six di non approvare la carriera della figlia, scaricando la responsabilità sull'ex moglie. Nel 2022 ha commentato: "L'ho esortata a mantenere un approccio elegante e creativo, senza sacrificare la sua integrità". Il rapporto tra l'attore e la figlia è rimasto turbolento nel corso degli anni. Nell'aprile 2025, Sami aveva dichiarato che "preferirebbe fare letteralmente qualsiasi altra cosa piuttosto che andare a pranzo con lui".