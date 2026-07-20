Un anno dopo, nel 2017, i due si sono sposati con una cerimonia da favola a Venezia, nella Basilica del Santissimo Redentore sull'isola della Giudecca. La coppia è diventata presto una delle più seguite nel mondo del calcio, tra trasferte, momenti familiari condivisi online e immagini della loro quotidianità. Dal loro amore sono nati quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro nel 2018, Edoardo nel 2020 e Bella nel 2023, arrivata poco prima della crisi che avrebbe portato alla separazione.