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La vittoria della Spagna nella finale dei Mondiali 2026 contro l'Argentina ha regalato una scena speciale anche fuori dal campo. Sugli spalti del New York Stadium, tra i tifosi delle Furie rosse, c'erano infatti Alice Campello e Alvaro Morata, apparsi affiatati e sorridenti mentre seguivano la partita più importante del torneo. Un'immagine che ha subito attirato l'attenzione dei fan, soprattutto dopo i mesi difficili vissuti dalla coppia.
L'influencer veneziana e il calciatore hanno condiviso sui rispettivi profili social alcuni momenti della serata, mostrando il loro sostegno alla nazionale spagnola e pubblicando anche una foto insieme. Un gesto semplice, senza grandi dichiarazioni pubbliche, in linea con la scelta dei due di mantenere maggiore riservatezza sulla loro vita privata dopo la recente riconciliazione.
Alice Campello e Alvaro Morata hanno assistito alla finale mondiale uno accanto all'altra, vivendo da vicino il trionfo della Spagna. L'imprenditrice e influencer ha pubblicato nelle sue storie Instagram un selfie con il marito, entrambi sorridenti durante la sfida contro l'Argentina. Per molti sostenitori della coppia, l'immagine rappresenta un nuovo segnale di serenità dopo una lunga fase caratterizzata da separazioni e riavvicinamenti. Nessun annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati, ma la complicità mostrata sugli spalti è bastata per alimentare l'entusiasmo dei fan.
Morata, che non è stato convocato dal ct Luis de la Fuente per il Mondiale appena concluso, ha comunque scelto di sostenere la nazionale spagnola insieme ad Alice. L'attaccante del Como ha seguito il percorso delle Furie rosse da tifoso, mentre Campello ha dimostrato ancora una volta il suo forte legame con la Spagna, Paese dove la coppia ha vissuto per diversi anni.
La relazione tra Alice Campello e Alvaro Morata è iniziata nel 2016, quando il calciatore vestiva la maglia della Juventus e l'influencer era già molto conosciuta sui social. Secondo quanto raccontato negli anni, Morata rimase colpito da una fotografia di Alice e decise di scriverle un messaggio, dando così inizio alla loro storia.
Un anno dopo, nel 2017, i due si sono sposati con una cerimonia da favola a Venezia, nella Basilica del Santissimo Redentore sull'isola della Giudecca. La coppia è diventata presto una delle più seguite nel mondo del calcio, tra trasferte, momenti familiari condivisi online e immagini della loro quotidianità. Dal loro amore sono nati quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro nel 2018, Edoardo nel 2020 e Bella nel 2023, arrivata poco prima della crisi che avrebbe portato alla separazione.
Nell'agosto del 2024 Alice Campello e Alvaro Morata avevano annunciato pubblicamente la fine della loro relazione, sorprendendo molti dei loro sostenitori. Entrambi avevano però chiarito che alla base della decisione non c'erano stati tradimenti o mancanze di rispetto.
La coppia aveva spiegato di essersi allontanata a causa di continue incomprensioni e della difficoltà di stare bene insieme in quel momento. Nonostante la separazione, il legame tra i due non si è mai completamente interrotto, anche per il forte rapporto costruito intorno ai loro quattro figli.
I primi segnali di un possibile ritorno di armonia erano arrivati lontano dai riflettori, attraverso momenti trascorsi insieme in famiglia. Successivamente, Alice Campello e Morata erano stati avvistati durante una vacanza di coppia tra Napoli e Capri, alimentando le voci su un possibile riavvicinamento.
La presenza insieme alla finale dei Mondiali e il selfie pubblicato dall'influencer sembrano confermare un periodo più sereno per entrambi. Dopo un percorso fatto di difficoltà, distanze e nuovi incontri, la coppia sembra aver ritrovato una sintonia che ha fatto sorridere i fan proprio nella notte in cui la Spagna ha conquistato il titolo mondiale. Un doppio successo, almeno per chi li segue: quello sportivo delle Furie rosse e quello sentimentale di Alice Campello e Alvaro Morata, tornati ancora una volta al centro dell'attenzione insieme.