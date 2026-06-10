Amore ritrovato

Alice Campello e Alvaro Morata, la prima vacanza dopo il ritorno di fiamma è a Minorca

La coppia è stata avvistata alle Baleari insieme ai figli. Tra passeggiate, mare e momenti di complicità, la riconciliazione sembra ormai consolidata

10 Giu 2026 - 12:54
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Ci sono luoghi che profumano di estate e altri che sembrano fatti apposta per ricominciare. Per Alice Campello e Alvaro Morata quel posto, almeno per questa fase della loro vita, sembra essere Minorca. L'isola delle Baleari è infatti la meta scelta dalla coppia per la prima vacanza ufficiale dopo la riconciliazione annunciata nei giorni scorsi.

Nessun grande evento mondano dunque. Solo qualche passeggiata tra le strade dell'isola e il desiderio di trascorrere del tempo insieme ai figli, lontano dal rumore che aveva accompagnato la loro separazione.

Una fuga tra mare e famiglia

 A raccontare il viaggio è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che sui social ha condiviso alcune immagini ricevute da persone presenti sull'isola. Nelle fotografie e nei video, Alice Campello e Alvaro Morata appaiono rilassati mentre passeggiano insieme alla loro famiglia.

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Secondo chi li avrebbe incontrati durante il soggiorno, i due sono sembrati particolarmente affiatati. Un dettaglio che non è passato inosservato a chi, negli ultimi mesi, aveva seguito con attenzione l'evoluzione del loro rapporto.

Per la coppia non si tratta nemmeno della prima esperienza a Minorca. Già tre anni fa avevano scelto la stessa destinazione per una vacanza di coppia. Questa volta, però, il significato sembra diverso: non più una semplice pausa estiva, ma una tappa simbolica di un nuovo capitolo.

Il viaggio che conferma la rinascita

 La vacanza arriva poco dopo le indiscrezioni che hanno riportato sotto i riflettori la storia tra Alice Campello e Alvaro Morata. A confermare il ritorno insieme era stato lo stesso calciatore spagnolo, che ha parlato apertamente a Hoyos della volontà di concedersi una nuova possibilità.

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Parole che hanno emozionato molti fan, soprattutto quando Morata ha definito Alice "la donna della sua vita" e il punto di riferimento della loro famiglia.

Le immagini che arrivano da Minorca sembrano andare nella stessa direzione. Niente dichiarazioni plateali, soltanto gesti semplici, sorrisi e momenti condivisi. A volte sono proprio questi dettagli, più delle parole, a raccontare una storia d'amore che ha deciso di ripartire da dove si era fermata.

Alice Campello e Alvaro Morata a pranzo con i figli

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