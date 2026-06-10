Alice Campello e Alvaro Morata a pranzo con i figli
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La coppia è stata avvistata alle Baleari insieme ai figli. Tra passeggiate, mare e momenti di complicità, la riconciliazione sembra ormai consolidata
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Ci sono luoghi che profumano di estate e altri che sembrano fatti apposta per ricominciare. Per Alice Campello e Alvaro Morata quel posto, almeno per questa fase della loro vita, sembra essere Minorca. L'isola delle Baleari è infatti la meta scelta dalla coppia per la prima vacanza ufficiale dopo la riconciliazione annunciata nei giorni scorsi.
Nessun grande evento mondano dunque. Solo qualche passeggiata tra le strade dell'isola e il desiderio di trascorrere del tempo insieme ai figli, lontano dal rumore che aveva accompagnato la loro separazione.
A raccontare il viaggio è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che sui social ha condiviso alcune immagini ricevute da persone presenti sull'isola. Nelle fotografie e nei video, Alice Campello e Alvaro Morata appaiono rilassati mentre passeggiano insieme alla loro famiglia.
Secondo chi li avrebbe incontrati durante il soggiorno, i due sono sembrati particolarmente affiatati. Un dettaglio che non è passato inosservato a chi, negli ultimi mesi, aveva seguito con attenzione l'evoluzione del loro rapporto.
Per la coppia non si tratta nemmeno della prima esperienza a Minorca. Già tre anni fa avevano scelto la stessa destinazione per una vacanza di coppia. Questa volta, però, il significato sembra diverso: non più una semplice pausa estiva, ma una tappa simbolica di un nuovo capitolo.
La vacanza arriva poco dopo le indiscrezioni che hanno riportato sotto i riflettori la storia tra Alice Campello e Alvaro Morata. A confermare il ritorno insieme era stato lo stesso calciatore spagnolo, che ha parlato apertamente a Hoyos della volontà di concedersi una nuova possibilità.
Parole che hanno emozionato molti fan, soprattutto quando Morata ha definito Alice "la donna della sua vita" e il punto di riferimento della loro famiglia.
Le immagini che arrivano da Minorca sembrano andare nella stessa direzione. Niente dichiarazioni plateali, soltanto gesti semplici, sorrisi e momenti condivisi. A volte sono proprio questi dettagli, più delle parole, a raccontare una storia d'amore che ha deciso di ripartire da dove si era fermata.
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