Alice Campello e Alvaro Morata a pranzo con i figli
© Tgcom24
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Non tutte le rotture sono definitive. Alcune coppie decidono di riprovarci dopo un periodo di riflessione, nella speranza di non ripetere gli errori commessi in passato e ritrovare la complicità perduta. Questo vale tantissimo per Alice Campello e Alvaro Morata.
La conferma dalle foto, mano nella mano, del calciatore spagnolo e dell'influencer nuovamente insieme a Madrid. Nonostante Alice Campello, 31 anni, e Alvaro Morata, 33 anni, alcuni mesi avessero avviato le pratiche per il divorzio, ora sembrano tornati più uniti che mai.
Nell'ultimo periodo qualche indiscrezione in merito a un possibile ritorno di fiamma era circolata, ma finora non erano emerse prove concrete. La situazione è cambiata quando sul profilo Instagram della rivista spagnola ¡Hola! è stato pubblicato un reel nel quale Alice Campello e Alvaro Morata camminano per la strada mano nella mano e, rispondendo alle domande di un giornalista, confermano la riconciliazione e affermano di essere molto felici della loro relazione.
Il video ha attirato l'attenzione anche di vari utenti italiani, che non hanno esitato a esprimere la propria gioia per la ritrovata serenità della coppia. "L’amore vero non finisce mai", "Meravigliosi", "Siete bellissimi insieme, proprio come i vostri figli. Pensate a loro, fatevi aiutare e cercate di ricomporre quella bella famiglia che siete", sono solo alcuni dei commenti che si trovano sotto il post.
La coppia è stata poi fotografata nuovamente insieme a Madrid, sempre mano nella mano, in quella che rappresenta di fatto una nuova conferma pubblica del riavvicinamento. Le immagini hanno ulteriormente alimentato l’attenzione mediatica sulla loro storia, già al centro del gossip nelle ultime settimane.
La prima vera uscita pubblica dopo le voci di riconciliazione è avvenuta sempre a Madrid, in occasione di un evento organizzato da un noto marchio del settore beauty. Alice Campello ha partecipato all’appuntamento circondata da fotografi e giornalisti, che non hanno perso l'occasione per chiederle aggiornamenti sulla sua situazione sentimentale.
Pur mantenendo la consueta riservatezza, l'influencer ha lasciato intendere un clima decisamente sereno. "Va tutto molto bene, sono molto felice", ha dichiarato ai cronisti, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla relazione con il calciatore. Parole brevi ma significative, che sembrano confermare la ritrovata stabilità della coppia.
A rafforzare ulteriormente l'idea di una riconciliazione ormai consolidata è stato anche un gesto di Alvaro Morata, che pur non prendendo parte all'evento ha scelto di farsi vedere nelle vicinanze per attendere Alice Campello al termine della serata. L'attaccante si è infatti presentato in auto e ha aspettato la compagna fuori dalla location, per poi accompagnarla via, in una scena di quotidianità che sembra segnare il ritorno a una normalità di coppia che negli ultimi mesi era venuta meno.
Intercettato dai giornalisti, Morata ha risposto con poche parole alla domanda sulla ritrovata serenità sentimentale: "Va tutto molto bene". Un commento essenziale, pronunciato mentre accanto a lui, sul sedile del passeggero, si trovava proprio Alice. Un'immagine semplice ma estremamente eloquente, che sembra raccontare con più forza di qualsiasi dichiarazione ufficiale il nuovo equilibrio raggiunto dalla coppia.
Nei giorni precedenti alla pubblicazione del video, il giornalista spagnolo Javi Hoyos aveva lanciato per primo l'indiscrezione sul ritorno di fiamma tra Alice Campello e Alvaro Morata, basandosi sulle segnalazioni di alcuni fan che avevano visto la coppia unita al concerto di Bad Bunny a Madrid.
Le foto pubblicate su Instagram dall'influencer avevano effettivamente confermato la sua presenza al live del rapper portoricano. Inoltre, Hoyos si era messo in contatto con il calciatore, ottenendo alcune dichiarazioni inequivocabili. L'attaccante del Como, infatti, ha ammesso di considerare Campello "la donna della sua vita" e di "non riuscire a vivere senza di lei".
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