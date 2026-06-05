Nell'ultimo periodo qualche indiscrezione in merito a un possibile ritorno di fiamma era circolata, ma finora non erano emerse prove concrete. La situazione è cambiata quando sul profilo Instagram della rivista spagnola ¡Hola! è stato pubblicato un reel nel quale Alice Campello e Alvaro Morata camminano per la strada mano nella mano e, rispondendo alle domande di un giornalista, confermano la riconciliazione e affermano di essere molto felici della loro relazione.