L'occasione è stata la presentazione di La Plaza NEW, tre giorni che uniranno musica dal vivo, cucina e moda. L'evento ha riunito numerosi ospiti vip nella capitale spagnola. Alice e Morata hanno percorso insieme il photocall, posando davanti agli obiettivi senza nascondersi e senza sottrarsi all'attenzione dei media. La loro presenza ha attirato immediatamente l'interesse dei presenti, trattandosi della prima uscita pubblica ufficiale dopo la decisione di concedersi una nuova possibilità come coppia.