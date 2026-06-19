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Alice Campello e Alvaro Morata, prima uscita insieme dopo la riconciliazione

Dopo mesi di alti e bassi, la coppia è tornata a mostrarsi in pubblico a un evento vip nella capitale spagnola: super affiatati e sorridenti, lei luminosa in abito lungo azzurro

19 Giu 2026 - 10:56
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Alice Campello e Alvaro Morata © Instagram

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Dopo mesi segnati dalla separazione e dalle indiscrezioni sul loro rapporto, Alice Campello e Alvaro Morata hanno scelto di mostrarsi nuovamente fianco a fianco. La coppia ha fatto il suo ritorno ufficiale dopo la riconciliazione durante un evento a Madrid, regalando ai fotografi e ai presenti l'immagine di una ritrovata serenità.

Il debutto di coppia a Madrid

 L'occasione è stata la presentazione di La Plaza NEW, tre giorni che uniranno musica dal vivo, cucina e moda.  L'evento ha riunito numerosi ospiti vip nella capitale spagnola. Alice e Morata hanno percorso insieme il photocall, posando davanti agli obiettivi senza nascondersi e senza sottrarsi all'attenzione dei media. La loro presenza ha attirato immediatamente l'interesse dei presenti, trattandosi della prima uscita pubblica ufficiale dopo la decisione di concedersi una nuova possibilità come coppia.

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Le parole di Morata sul periodo vissuto

 Nel corso della serata, il calciatore ha parlato anche degli ultimi mesi, caratterizzati da cambiamenti e situazioni nuove da affrontare.

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Morata ha spiegato di aver attraversato esperienze alle quali non era abituato, sottolineando però di essere soddisfatto del modo in cui le ha gestite. Secondo l'attaccante spagnolo, anche gli episodi più difficili possono trasformarsi in occasioni di crescita e insegnare qualcosa di importante per il futuro.

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Alice Campello racconta il nuovo capitolo

 Anche l'influencer e imprenditrice ha commentato brevemente il momento che sta vivendo. Con poche parole ha riassunto gli ultimi mesi, ricordando il trasferimento e l'inizio di una nuova fase della loro vita a Milano. Una dichiarazione semplice ma significativa, che lascia intendere come la coppia stia cercando di guardare avanti, concentrandosi sui progetti comuni e sulla quotidianità ritrovata.

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Sorrisi e complicità durante la serata

 Per tutta la durata dell'evento Alice e Alvaro sono rimasti vicini, scambiandosi sorrisi e mostrando una sintonia che non è passata inosservata. I piccoli gesti osservati durante la serata hanno raccontato più di molte dichiarazioni ufficiali, evidenziando un clima molto diverso rispetto a quello vissuto nei mesi della lontananza. L'impressione emersa dall'evento è quella di una coppia intenzionata a lasciarsi alle spalle le difficoltà del passato e a costruire con maggiore consapevolezza il proprio futuro insieme.

Alice Campello mostra le foto della festa dei 30 anni con Alvaro Morata biondo

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