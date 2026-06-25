Alice Campello e Alvaro Morata a pranzo con i figli
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Alice Campello e Alvaro Morata © Instagram
L'estate di Alice Campello e Alvaro Morata ha il sapore della serenità ritrovata. Dopo mesi segnati da voci, allontanamenti e una riconciliazione che ha riportato il sorriso nella loro famiglia, l'influencer veneziana e l'attaccante spagnolo hanno scelto il Sud Italia per concedersi qualche giorno lontano dagli impegni quotidiani. Positano, Capri e infine Napoli sono diventate le tappe di un viaggio all'insegna del relax, del mare e della buona cucina. Tra passeggiate con vista sul Mediterraneo e scorci da cartolina, la coppia ha mostrato ancora una volta la complicità che sembra aver ritrovato, condividendo momenti semplici ma ricchi di significato.
Durante la vacanza, Alice Campello e Alvaro Morata hanno deciso di concedersi anche un'autentica esperienza gastronomica. Seguendo, secondo quanto raccontato da Il Mattino, i suggerimenti di ChatGPT, hanno raggiunto la pizzeria di Pierpaolo Battarra, a Calata Capodichino per assaggiare alcune delle specialità della tradizione partenopea. Qui il calciatore del Como ha stupito con un nuovo look: chioma bionda, come documentato da un video pubblicato sui social dal gestore del ristorante.
Il menù è stato un viaggio nei sapori locali: frittatina, pizza fritta e, per Alice, una margherita arricchita con mozzarella di bufala e funghi porcini. Un piatto che l'ha conquistata al primo assaggio. Secondo il titolare del locale, l'influencer avrebbe definito quella pizza "la migliore mai mangiata", un complimento che ha riempito d'orgoglio tutto lo staff.
La tappa napoletana è arrivata dopo alcuni giorni trascorsi tra Positano e Capri, mete simbolo dell'estate italiana e cornice ideale per una fuga romantica. Qui Alice Campello e Morata si sono lasciati alle spalle le difficoltà degli ultimi mesi, vivendo una vacanza fatta di sorrisi, relax e piccoli gesti di quotidianità.
Anche nella pizzeria napoletana i due si sono mostrati disponibili e sorridenti, fermandosi a chiacchierare con il personale e a scattare alcune foto ricordo. Prima di ripartire hanno promesso che torneranno presto. Un arrivederci che sa di estate, ma anche di un nuovo capitolo da vivere insieme, con l'Italia ancora una volta sullo sfondo della loro storia d'amore.
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