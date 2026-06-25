L'estate di Alice Campello e Alvaro Morata ha il sapore della serenità ritrovata. Dopo mesi segnati da voci, allontanamenti e una riconciliazione che ha riportato il sorriso nella loro famiglia, l'influencer veneziana e l'attaccante spagnolo hanno scelto il Sud Italia per concedersi qualche giorno lontano dagli impegni quotidiani. Positano, Capri e infine Napoli sono diventate le tappe di un viaggio all'insegna del relax, del mare e della buona cucina. Tra passeggiate con vista sul Mediterraneo e scorci da cartolina, la coppia ha mostrato ancora una volta la complicità che sembra aver ritrovato, condividendo momenti semplici ma ricchi di significato.