In un'intervista rilasciata al Times, Jessie Cave ha raccontato di essere rimasta lei stessa sorpresa davanti alle cifre generate dal suo profilo: in una sola giornata sarebbe arrivata a incassare circa 15mila sterline. Una cifra che, inevitabilmente, ha modificato la sua percezione del rapporto tra la piattaforma e la sua precedente carriera nel cinema e nella televisione. Il confronto è stato particolarmente significativo. Cave ha spiegato di aver guadagnato, in un solo anno attraverso questa attività, più di quanto fosse riuscita a ottenere facilmente nell'intera carriera da attrice.