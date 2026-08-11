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Milioni di spettatori l'hanno conosciuta come Lavanda Brown, la studentessa di Grifondoro che, nella saga cinematografica di Harry Potter, vive una relazione con Ron Weasley. Lontana ormai dai corridoi di Hogwarts, Jessie Cave ha costruito negli ultimi anni un percorso professionale completamente diverso ed è passata dal set di un film per adolescenti a OnlyFans. Sulla piattaforma per adulti sulla quale l'attrice ha aperto un account nel marzo 2025 senza immaginare che sarebbe diventato molto più redditizio del previsto.
Un profilo diverso dall'immaginario di OnlyFans
La presenza di Lavanda Cave sulla piattaforma non nasce dalla volontà di pubblicare contenuti espliciti per adulti. Il suo spazio è dedicato soprattutto ai capelli, alla sua quotidianità e a contenuti personali. L'abbonamento costa circa 6 sterline al mese, ma una componente significativa delle entrate arriva anche attraverso i messaggi a pagamento. Una scelta che, almeno inizialmente, doveva essere soltanto temporanea: Cave aveva immaginato di rimanere su OnlyFans per pochi mesi, con un obiettivo economico molto più contenuto rispetto a quello che avrebbe poi raggiunto.
Jessie Cave: "Ho guadagnato più che in tutta la mia carriera"
In un'intervista rilasciata al Times, Jessie Cave ha raccontato di essere rimasta lei stessa sorpresa davanti alle cifre generate dal suo profilo: in una sola giornata sarebbe arrivata a incassare circa 15mila sterline. Una cifra che, inevitabilmente, ha modificato la sua percezione del rapporto tra la piattaforma e la sua precedente carriera nel cinema e nella televisione. Il confronto è stato particolarmente significativo. Cave ha spiegato di aver guadagnato, in un solo anno attraverso questa attività, più di quanto fosse riuscita a ottenere facilmente nell'intera carriera da attrice.
Un piano da 5mila sterline che è cambiato completamente
Quando aveva deciso di iscriversi alla piattaforma, Jessie Cave non aveva previsto una permanenza così lunga. L'idea iniziale era molto semplice: raggiungere 5mila sterline, restare online per qualche mese e utilizzare quel periodo per capire quale sarebbe stato il successivo passo professionale. La realtà, però, ha preso una direzione completamente diversa. Il successo ottenuto dal profilo l'ha spinta a continuare e, a distanza di oltre un anno, OnlyFans è ancora una parte della sua attività.
Cambio di vita
La conseguenza più importante, almeno secondo il racconto della stessa Cave, non riguarda soltanto il denaro. Parlando con il Times, l'attrice ha spiegato che questa esperienza ha avuto un peso molto più profondo nella sua vita rispetto a quanto avesse immaginato all'inizio. Dopo aver abbandonato la divisa di Grifondoro ed era passata alla piattaforma digitale, l'ex Lavanda Cave pensava si trattasse di un'esperienza temporanea, ma poi si è ritrovata a considerarla una presenza ormai significativa nel proprio percorso professionale. Il bilancio dell'attrice è netto: OnlyFans rappresenta qualcosa che va oltre una semplice fonte di reddito tanto da farla arrivare a dichiarare "Mi ha salvato la vita".