"Harry Potter", Jessie Cave esclusa da un raduno per fan perché è su OnlyFans

Jessie Cave ha vestito i panni del personaggio che era la fidanzata di Ron Weasley sul grande schermo in "Il Principe Mezzosangue", "I Doni della Morte - Parte 1" e "I Doni della Morte - Parte 2". L'attrice ha raccontato la sua reazione, criticando un sistema che considera ipocrita: “Sono rimasta scioccata, perché molti attori che vanno a queste fiere (la maggior parte di loro, direi!) a un certo punto della loro carriera hanno fatto film o serie tv con scene intime o nudità“. Jessie ha poi tagliato corto, nonostante il dispiacere iniziale, rassegnata al fatto che quell'epoca sia terminata: “È passato del tempo, e poi adesso ci sarà una serie tv con un nuovo cast. E dopotutto, ho fatto fiere ed eventi per quindici anni, quindi ho abbastanza foto ricordo e gadget del maghetto".