"Harry Potter", Jessie Cave esclusa da un raduno per fan perché è su OnlyFans

“Non è un profilo sessuale“, aveva già specificato a marzo quando aveva aperto l'account. Da qui lo sfogo dell'attrice: "Sono rimasta scioccata"
Jessie Cave è conosciuta per aver interpretato Lavanda Brown nella saga di Harry Potter. L'attrice 38enne ha denunciato sul suo account Substack di essere stata esclusa da una convention di fan del maghetto per il fatto di avere un profilo su OnlyFans. “Ho scoperto di non essere stata invitata a una convention a tema perché sono su OnlyFans”, ha scritto l’attrice. La motivazione? “Mi hanno detto che si trattava di un evento per famiglie, mentre OnlyFans è associato al mondo del porno”, ha spiegato.
Jessie Cave ha vestito i panni del personaggio che era la fidanzata di Ron Weasley sul grande schermo in "Il Principe Mezzosangue", "I Doni della Morte - Parte 1" e "I Doni della Morte - Parte 2". L'attrice ha raccontato la sua reazione, criticando un sistema che considera ipocrita: “Sono rimasta scioccata, perché molti attori che vanno a queste fiere (la maggior parte di loro, direi!) a un certo punto della loro carriera hanno fatto film o serie tv con scene intime o nudità“. Jessie ha poi tagliato corto, nonostante il dispiacere iniziale, rassegnata al fatto che quell'epoca sia terminata: “È passato del tempo, e poi adesso ci sarà una serie tv con un nuovo cast. E dopotutto, ho fatto fiere ed eventi per quindici anni, quindi ho abbastanza foto ricordo e gadget del maghetto".
Jessie ha aperto il suo account nel marzo 2025 per estinguere dei debiti che aveva contratto e pagare i lavori di ristrutturazione della sua casa. “Non è un profilo sessuale“, aveva già specificato, spiegando che aveva intenzione di pubblicare contenuti sui suoi capelli: "È fetish, fetish ma non significa necessariamente sessuale", aveva chiarito. "Sto aprendo un profilo OnlyFans per i miei capelli. Unisciti a me in questo strano nuovo viaggio", aveva scritto, promettendo agli iscritti "fruscii di capelli della migliore qualità".
E aveva poi spiegato la sua mission: "Ci proverò per un anno. Il mio obiettivo? Pagare tutti i debiti. Il mio obiettivo? Rendere la casa sicura, coprire la carta da parati con arsenico/piombo, costruire un nuovo tetto, ecc. Il mio obiettivo? Dare potere a me stessa? Dimostrare a chi in passato mi ha giudicata male che non sono così dolce? Dedicare tempo a qualcosa in cui non ho mai investito prima: l’amor proprio. Mi sembra di fare qualcosa di proibito, qualcosa di un po' incasinato. Mi piace strappare il manuale della brava attrice".
