Super Bowl 2026, Bad Bunny e Lady Gaga: i look "democratici"
© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026
© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026
Bad Bunny entra anche nella storia degli Emmy. Il cantante portoricano ha conquistato il primo premio televisivo della sua carriera grazie all’ "Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny", il grande spettacolo andato in scena lo scorso febbraio durante la finale del football americano. Nella prima serata dei Creative Arts Emmy, al Peacock Theater di Los Angeles, lo show ha portato a casa sette statuette su nove nomination, più di qualsiasi altro halftime show del Super Bowl.
Per Benito Antonio Martínez Ocasio, vero nome dell’artista, il riconoscimento personale è arrivato nella categoria Outstanding Variety Special (Live), in cui figurava tra i produttori dello spettacolo oltre che come protagonista sul palco. Un premio che aggiunge un nuovo tassello a una carriera costruita soprattutto nella musica, ma che negli ultimi anni lo ha visto sempre più presente anche tra cinema, televisione e grandi eventi internazionali.
La serata del 5 settembre ha premiato praticamente ogni aspetto della produzione. Oltre al miglior speciale di varietà dal vivo, l’halftime show ha vinto per la regia di Hamish Hamilton, la direzione musicale, la coreografia, il missaggio audio, l’illuminazione e la direzione tecnica con le riprese. Sette vittorie complessive che hanno reso lo spettacolo il titolo più premiato della prima notte dedicata ai Creative Arts Emmy.
Il risultato era stato anticipato dalle nove candidature annunciate a luglio, già un record per uno show dell’intervallo del Super Bowl. Il precedente primato apparteneva allo spettacolo di Lady Gaga del 2017, fermo a sei nomination.
L’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show era andato in scena l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Bad Bunny aveva costruito la performance intorno alla cultura portoricana e alla musica latina, scegliendo uno spettacolo quasi interamente in spagnolo. Con lui erano saliti sul palco anche Lady Gaga e Ricky Martin.
La presenza di Bad Bunny aveva già segnato un passaggio storico: è stato il primo artista latino solista a guidare l’halftime show del Super Bowl. Ora arriva anche il riconoscimento della Television Academy, che premia non soltanto la popolarità dell’esibizione, ma anche la macchina produttiva costruita intorno a uno degli eventi televisivi più seguiti al mondo.
La corsa agli Emmy, intanto, non è ancora finita. La cerimonia principale dei Primetime Emmy Awards è in programma il 14 settembre, mentre le categorie tecniche e creative vengono assegnate nelle due serate che la precedono.
© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026
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