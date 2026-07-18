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Latin Party

Bad Bunny conquista Milano: gli scatti più belli dello show

Il cantante portoricano ha fatto ballare per quasi tre ore 80mila persone trasformando il concerto in un vero e proprio manifesto culturale

18 Lug 2026 - 11:40
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