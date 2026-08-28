Tutto è cominciato all’inizio del 2025, quando Olivia Rodrigo aveva fatto gli auguri di compleanno alla studentessa. Poi, dopo aver visto uno dei suoi video sulle tasse universitarie, è tornata a scriverle. "Ciao ragazza! So che non mi conosci, ma adoro i tuoi video, sembri una ragazza gentilissima e fantastica e sei una vera fonte di positività e luce nella mia vita!", ha esordito la popstar.