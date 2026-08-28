Olivia Rodrigo, la stella nascente del pop internazionale
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Olivia Rodrigo © IPA
Ci sono messaggi che arrivano sul telefono e sembrano quasi impossibili da credere. È successo a Jamie Causey, studentessa di 21 anni dell’Università dell’Alabama, quando nei suoi DM è comparsa una conversazione con Olivia Rodrigo. La cantante, dopo aver visto un video in cui la ragazza raccontava le difficoltà nel sostenere le spese universitarie, ha deciso di intervenire in prima persona. Il risultato è stato un aiuto da 5.000 dollari, sufficiente a coprire gran parte della retta dell’ultimo semestre. Un gesto rimasto lontano dai riflettori per oltre un anno e raccontato da Causey soltanto dopo aver conseguito la laurea in pubbliche relazioni.
Tutto è cominciato all’inizio del 2025, quando Olivia Rodrigo aveva fatto gli auguri di compleanno alla studentessa. Poi, dopo aver visto uno dei suoi video sulle tasse universitarie, è tornata a scriverle. "Ciao ragazza! So che non mi conosci, ma adoro i tuoi video, sembri una ragazza gentilissima e fantastica e sei una vera fonte di positività e luce nella mia vita!", ha esordito la popstar.
Poi la proposta, semplice e diretta: "Ho visto il tuo ultimo video sulle tasse universitarie e mi piacerebbe aiutarti, se per te va bene. È fantastico che tu sia così vicino alla laurea! Hai un account a cui potrei inviare dei soldi?". Causey, sorpresa, ha risposto quasi incredula, raccontando quanto la musica della cantante fosse stata importante per lei.
Ad aprile 2025 è arrivata la conferma attraverso il rappresentante di Rodrigo: sul conto di Jamie erano stati inviati 5.000 dollari. Per la ragazza, originaria di Alexander City, in Alabama, quell'aiuto ha fatto la differenza nell'ultimo tratto del percorso universitario. Causey ha scelto però di non parlarne subito. Voleva custodire quel momento lontano dai social e dal rumore che spesso accompagna i gesti delle celebrità.
"Non mi dovevi nulla. Hai semplicemente scelto di essere gentile con una sconosciuta. Ti è sempre piaciuto dare il tuo contributo agli altri, e questo è qualcosa che porterò sempre con me", ha detto la studentessa. Oggi, dopo la laurea, ha deciso di raccontarlo per un motivo preciso: trasformare la propria sorpresa in un invito alla gentilezza. "Manda un messaggio, offri un caffè, paga il parcheggio dell’auto a chi è dietro di te o semplicemente sorridi a qualcuno. Non sai mai che differenza può fare".
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