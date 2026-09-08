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Macklemore si trova al centro di una polemica per aver gridato "Palestina libera" a un concerto di Ed Sheeran venerdì 4 settembre al MetLife Stadium in New Jersey. Il rapper di Seattle è artista d'apertura per Sheeran e il suo tour "Loop". Video della scena si sono diffusi sui social provocando la reazione dell'Israeli American Council e di persone del mondo dello spettacolo come Boy George e Pink. Macklemore, all'anagrafe Benjamin Hmamond Haggerty, è noto per i suoi testi a sfondo politico, soprattutto per quanto riguarda i suoi brani "Same Love", un inno ai diritti della comunità LGBTQ+, e "White Privilege", in cui sostiene il movimento "Black Lives Matter".
Cosa è accaduto
Il rapper si è presentato sul palco e ha pronunciato un discorso politico: "La verità è che gran parte del motivo per cui ho voluto fare questo tour in posti come questo è per potermi alzare in stadi come questo e dire due parole che mi sono molto care: Free Palestine". Subito dopo, ha eseguito il suo brano "Hind's Hall", dedicato a Hind Rajab - la bambina di cinque anni uccisa a Gaza nel 2024 - e alle proteste studentesche pro-Palestina nei campus universitari. Durante il set, Macklemore ha anche specificato che il suo messaggio non era rivolto contro la comunità ebraica, ma contro le politiche del governo israeliano. La reazione pubblica è stata immediata e molto divisa.
La protesta delle associazioni e la petizione
L'Israeli-American Council, organizzazione che si impegna a preservare i rapporti fa USA e Israele, ha lanciato una petizione chiedendo a Ed Sheeran e agli organizzatori di rimuovere Macklemore dal tour. "Questo era un concerto di Ed Sheeran, non un comizio politico, non una protesta, e non un evento attivista," recita in parte la petizione. "La questione non è se Macklemore abbia il diritto di avere opinioni politiche. La domanda è dove debba essere tracciata la linea quando un gruppo di apertura utilizza una piattaforma concertistica globale per promuovere un'agenda politica unilaterale".
Le reazioni del mondo dello spettacolo
La cantante Pink ha espresso il suo dissenso ricondividendo sui social un post dell'organizzazione StopAntisemitism e ha definito l'accaduto "inaccettabile". Secondo la cantante, gli spettatori di origine ebraica avrebbero assistito a una "propaganda anti-israeliana". Anche il cantante britannico Boy George ha criticato aspramente il rapper e la scelta di Ed Sheeran di non prendere le distanze: "Non sono mai stato un fan di Ed Sheeran e nulla è cambiato".
La replica dell'artista
Lunedì 7 settembre, Macklemore ha ribadito su X la sua posizione: "Non dovrebbe esserci nulla di controverso nel desiderare che tutti gli umani siano trattati in modo uguale", ricevendo il sostegno di una parte dei fan e di attivisti per i diritti umani. Al momento, né Ed Sheeran né i promotori del tour hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per commentare la vicenda.