Il rapper si è presentato sul palco e ha pronunciato un discorso politico: "La verità è che gran parte del motivo per cui ho voluto fare questo tour in posti come questo è per potermi alzare in stadi come questo e dire due parole che mi sono molto care: Free Palestine". Subito dopo, ha eseguito il suo brano "Hind's Hall", dedicato a Hind Rajab - la bambina di cinque anni uccisa a Gaza nel 2024 - e alle proteste studentesche pro-Palestina nei campus universitari. Durante il set, Macklemore ha anche specificato che il suo messaggio non era rivolto contro la comunità ebraica, ma contro le politiche del governo israeliano. La reazione pubblica è stata immediata e molto divisa.