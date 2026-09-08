Bardem ha poi spostato il discorso sulla responsabilità dei Paesi più ricchi e sui consumi quotidiani dei cittadini occidentali. "Noi ne siamo responsabili", ha affermato, sostenendo che una parte del benessere di cui godono i Paesi occidentali sia legata alla povertà e allo sfruttamento presenti altrove. L'attore ha utilizzato anche un esempio personale per rendere concreto il concetto: il telefono che utilizza, spiegando di essere lui stesso un consumatore e citando il cobalto contenuto nei dispositivi elettronici. Un meccanismo che, secondo Bardem, riguarda tutti e non soltanto una parte della società.