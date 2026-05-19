Pedro Almodovar e Penelope Cruz, coppie inossidabile del cinema
© IPA
© IPA
Ci sono coppie che a Hollywood sembrano resistere al tempo quasi per miracolo. Poi ci sono Javier Bardem e Penelope Cruz, che dopo oltre quindici anni di matrimonio continuano a parlarsi con la stessa complicità degli inizi. Stavolta è stato proprio Javier Bardem a raccontare il loro rapporto in una lunga intervista a Variety, lasciandosi andare a parole piene di stima e affetto nei confronti dell’attrice spagnola.
Un racconto intimo, nato mentre i due sono tornati a lavorare insieme sul set di "Bunker", thriller psicologico diretto da Florian Zeller in uscita entro la fine del 2026.
Per Javier Bardem, tornare a condividere un film con Penelope Cruz non è stato soltanto un impegno professionale. L’attore ha spiegato che lavorare insieme li ha aiutati a ritrovarsi anche come coppia, lontano dalla routine quotidiana fatta di figli, impegni e ritmi serrati.
"Quando avremo il tempo di sederci e guardarci di nuovo negli occhi?", si è chiesto Bardem nell’intervista. Una riflessione sincera, che racconta il lato più umano di una coppia di star famosa in tutto il mondo. Sul set di Bunker, marito e moglie interpretano una coppia in crisi, ma proprio quel confronto continuo davanti alla macchina da presa avrebbe rafforzato ancora di più il loro legame.
Javier Bardem ha raccontato che il film li costringe a fermarsi, ascoltarsi e rimanere emotivamente connessi per ore. Una dimensione diversa rispetto alla quotidianità, dove spesso il tempo da dedicarsi diventa sempre meno.
La parte più intensa dell’intervista arriva quando Javier Bardem parla direttamente di Penelope Cruz. L’attore non nasconde l’ammirazione per la moglie e sceglie parole molto nette: "Sono passati tanti anni e non ho mai visto in lei un briciolo di cattiveria".
Un elogio che va oltre il rapporto sentimentale e tocca anche il modo in cui l’attrice vive la famiglia, le amicizie e il lavoro. Bardem descrive Penelope come una donna "straordinaria, bellissima e buona", sottolineando quanto si senta fortunato ad averla accanto.
E poi c’è spazio anche per una battuta tenera sul fascino della moglie. "Quando la vedo sulle riviste penso: è davvero mia moglie? Ma è bellissima!", ha raccontato sorridendo. Una dichiarazione che conferma quanto Javier Bardem e Penelope Cruz restino una delle coppie più solide e amate del cinema internazionale.
© IPA
© IPA