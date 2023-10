Penélope Cruz, grazia e carattere: ruolo speciale per l'attrice

Interprete versatile, è stata scelta come prima brand ambassador di un'azienda italiana rinomata per la produzione di calzature e abbigliamento casual, con una forte attenzione da sempre alla tecnologia, alla ricerca, all'innovazione, al design .



Penélope Cruz è la protagonista della campagna pubblicitaria globale di Geox, articolata in due tempi: il primo vede il lancio della collezione donna autunno inverno 2023 2024, il secondo vedrà l'attrice tornerà a indossare le proposte del brand anche per la primavera estate 2024. “Per noi si apre così un nuovo, emozionante capitolo - ha sottolineato Mario Moretti Polegato, fondatore e Presidente di Geox -. La nostra azienda ha vissuto una cresciuta importante negli ultimi anni e siamo entusiasti che Penélope Cruz sia la prima ambasciatrice in assoluto a raccontare al mondo il nuovo posizionamento del brand, incentrato su un’evoluzione stilistica che unisce bellezza al benessere e al comfort che da sempre definiscono i nostri prodotti”.



“Una testimonial dall’immagine forte e credibile come Penélope Cruz aggiunge valore alla nostra comunicazione – ha spiegato Livio Libralesso, amministratore delegato di Geox -. Penélope esprime professionalità, bellezza, grazia e carattere, i tratti di un lifestyle moderno e contemporaneo che vogliamo trasmettere”. Il costante successo del brand, che ha raggiunto una posizione di leadership in tutto il mondo, ha stimolato l’ambizione di allargare l’area d’intervento, di progredire su quote di mercato specifico, rivolgendosi in particolare al pubblico femminile. L’investimento previsto è parte integrante della strategia di accelerazione sulle attività di marketing messe in atto negli ultimi anni e che prevede per il 2023-2024 un’attenzione particolare alla collezione donna. Attualmente protetto da 63 diversi brevetti e da tre domande di brevetto più recenti, Geox è uno dei marchi leader nell’International Branded Casual Footwear Market.