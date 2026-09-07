David Guetta, la leggenda dance torna in Italia e fa impazzire Milano
Il più grande dj al mondo porta agli I-Days Milano l'unica data italiana del "Monolith Tour" e trasforma l'Ippodromo San Siro in una gigantesca pista da ballodi Melissa Scotto Di Mase
Se si chiede a qualcuno chi è David Guetta, probabilmente non risponderà con una definizione. Inizierà piuttosto a canticchiare una canzone, un ritornello impossibile da non riconoscere; e si ricorderà di una serata in discoteca o magari di quel momento in cui si è ritrovato a ballare sulle note di uno dei suoi più grandi successi. Questo perché Guetta, prima ancora di essere un dj e un produttore, è diventato un suono: quello in grado di far ballare intere generazioni.
Partito da Parigi fino ad arrivare ai palchi più prestigiosi al mondo, il suo nome ha attraversato decenni, mode e confini, trasformando la musica elettronica da fenomeno di nicchia a colonna sonora del pop globale. Se a quella stessa persona, però, le si chiede il perché di tanto successo, allora lì la risposta potrebbe impiegare qualche minuto ad arrivare. Il 57enne francese è davvero soltanto un dj? O è uno degli "architetti" del pop moderno? Dietro le hit, i festival e i milioni di ascolti c'è, infatti, una storia molto più interessante: quella di un artista che ha capito prima di molti altri che - nell'universo della musica - il confine tra pista da ballo e classifica non esiste più.
David Guetta è arrivato agli I-Days 2026 di Milano, il 6 settembre, all'Ippodromo Snai San Siro, con l'unica data italiana del suo Monolith Tour. E ancora una volta ha dimostrato "chi comanda". Fa attendere i fan qualche minuto prima di fare ingresso sul palco tra urla, cellulari puntati e chi già intonava qualche ritornello per fargli da spinta. Il tavolo dove appoggia la consolle ha le sembianze di un grosso altare dietro il quale l'artista - per due ore consecutive - non smette di essere tripudio di gioia ed euforia. Non accenna mai stanchezza, a tratti sembra commosso, sempre con le mani in alto a dettare il ritmo alla grande pista da ballo a cielo aperto in cui l'Ippodromo si è trasformato. È il grande show del più grande dj al mondo e la gente lo sa. Balla senza sosta, canta a squarciagola, chiude gli occhi e ripensa ai momenti più iconici della propria vita. "Milano I love you" dice. E Milano risponde. Sullo sfondo giochi di luce, fuochi pirotecnici e laser verdi che sembrano colpire la folla.
Parigi, Dubai, Miami, Las Vegas, Silverstone. La tappa milanese arriva dopo tutti questi show che hanno registrato il tutto esaurito. E ora anche l'Italia sembra essere entrata nel cuore del dj francese. È proprio lui ad ammetterlo. Regala uno show di fuochi d'artificio, mentre al microfono è tempesta di "Thank you", uno per ogni fan presente, dal più vicino al più lontano. "Titanium", "Memories", "Satisfaction", "Just dance", "Sexy bitch", sono solo alcune delle hit più famose che fanno letteralmente impazzire i presenti. C'è chi riprende lo show con il proprio cellulare e chi, invece, preferisce goderselo attraverso i propri occhi, il corpo intero.
"I'm Good! chiude l'iconico spettacolo ma quando il dj fa per spegnere la consolle ecco che si sentono provenire cori dalla folla che non vuole andare via: "Se non metti l'ultimo, noi non ce ne andiamo". Guetta strizza gli occhi, si avvicina di più al pubblico, cercando di capire il significato di quelle parole. Ringrazia ancora una volta, depista e poi riattacca. L'enorme regalo che stasera fa ai suoi fan è un bis del nuovo singolo "Save me Tonight". La folla impazza ed è di nuovo show. Con una scaletta piena dei suoi più grandi successi, Guetta è arrivato ancora una volta nel cuore degli italiani e di chi lo sostiene fin dai primi set da ragazzino.
Il pubblico continua ad adorarlo fino all'ultima nota. E probabilmente si emoziona, quando alle sue spalle si alternano numerosi video che lo ritraggono nei momenti salienti della propria carriera. Quando muoveva i primi passi nei club di Parigi e di Ibiza, con quel capello lungo e l'espressione di chi non sapeva ancora la storia che avrebbe scritto da lì a poco. Ora, su quel palco, David Guetta è un uomo diverso, è un maestro assoluto nel riciclare e preservare l'energia del passato. In tutti questi anni ha conservato l'anima della sua musica.