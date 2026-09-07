David Guetta è arrivato agli I-Days 2026 di Milano, il 6 settembre, all'Ippodromo Snai San Siro, con l'unica data italiana del suo Monolith Tour. E ancora una volta ha dimostrato "chi comanda". Fa attendere i fan qualche minuto prima di fare ingresso sul palco tra urla, cellulari puntati e chi già intonava qualche ritornello per fargli da spinta. Il tavolo dove appoggia la consolle ha le sembianze di un grosso altare dietro il quale l'artista - per due ore consecutive - non smette di essere tripudio di gioia ed euforia. Non accenna mai stanchezza, a tratti sembra commosso, sempre con le mani in alto a dettare il ritmo alla grande pista da ballo a cielo aperto in cui l'Ippodromo si è trasformato. È il grande show del più grande dj al mondo e la gente lo sa. Balla senza sosta, canta a squarciagola, chiude gli occhi e ripensa ai momenti più iconici della propria vita. "Milano I love you" dice. E Milano risponde. Sullo sfondo giochi di luce, fuochi pirotecnici e laser verdi che sembrano colpire la folla.