Emma Marrone ed Elisa Toffoli si concedono un’avventura tra i ghiacci islandesi insieme a Dardust, nome d’arte del pianista, compositore e produttore Dario Faini, e a Francesca Savini, manager e amica di lunga data di Emma. La meta è il Langjökull, il secondo ghiacciaio più esteso d’Islanda dopo il Vatnajökull, con una superficie di 953 chilometri quadrati. Il viaggio comincia già sul mezzo che accompagna il gruppo verso la neve. "Gruppo slitta, gruppo vacanze slitta. Siamo pronti?", scherza Emma. Poi ammette: "Non so che cosa stiamo per fare, però lo faremo". Tra caschi, maschere da sci e abbigliamento tecnico, la comitiva si prepara al tour in motoslitta. Emma riprende il ghiacciaio dal finestrino e sceglie come sottofondo "Ekki múkk" dei Sigur Rós. Elisa punta invece su Björk e rilancia il video dell’amica. Non manca l’ironia: in uno scatto Emma e Francesca Savini, irriconoscibili sotto caschi e maschere, diventano per gioco i Daft Punk. "Sono tornati", scrive la cantante.