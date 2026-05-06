Elisa in concerto incanta Roma con oltre due ore di show

Un concerto che ha affascinato e accontentato tutti i fan, quello di Elisa al Palazzo dello Sport di Roma. Tutto esaurito per la cantante di Monfalcone, che ha regalato al pubblico un viaggio musicale che ha superato le due ore di durata. Migliaia di persone sono accorse da ogni parte d'Italia per cantare insieme i brani di una scaletta che non ha conosciuto confini: dalle sue ballad caratteristiche a pezzi come L'Anima Vola, O Forse Sei Tu e Anche Fragile a Luce.