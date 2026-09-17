Vasco Rossi in ospedale: "L'intervento è riuscito, sono già in piedi"
Il rocker si è sottoposto martedì 15 settembre a una decompressione lombare: tutto andato per il meglio tanto che l'artista ha voluto rassicurare personalmente i suoi fan sulle sue condizioni di salute
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Vasco Rossi, 74 anni, ha affrontato un intervento chirurgico alla schiena che era stato programmato da tempo. Il rocker si è sottoposto martedì 15 settembre a una decompressione lombare, conclusasi con successo.
Il messaggio di Vasco Rossi dopo l'operazione
A confermare l'esito positivo dell'intervento è stato lo staff del cantante, spiegando che l'artista è già nella fase di recupero. La breve assenza dai social degli ultimi giorni era quindi legata alla necessità di sottoporsi all'operazione.
Lo stesso Vasco ha poi raccontato ai suoi follower quanto accaduto, spiegando di essersi ricoverato per risolvere un fastidioso problema alla schiena. "Sono in clinica per un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico. L'operazione è riuscita perfettamente e sono già in piedi", ha dichiarato il cantante.
"La cosa più grave è che mi annoierò un po'"
Nel suo messaggio, Vasco Rossi ha anche spiegato che dovrà rispettare alcuni giorni di convalescenza prima di tornare alla normale attività. Il cantante ha affrontato la situazione con la consueta ironia, aggiungendo: "La cosa più grave è che mi annoierò un po'". Le condizioni dell'artista vengono quindi descritte come rassicuranti. La dimissione dalla clinica è prevista entro la fine di questa settimana, mentre nelle prossime ore proseguirà il periodo di recupero.
Che cos'è la decompressione lombare
La decompressione del canale vertebrale è un intervento finalizzato a ridurre la pressione esercitata sulle strutture nervose che si trovano all'interno del canale vertebrale. La compressione può avere diverse cause, tra cui l'ipertrofia delle articolazioni o dei legamenti, alterazioni del corpo vertebrale e la presenza di protrusioni discali. Il problema può interessare un solo livello della colonna vertebrale oppure estendersi a più livelli. La scelta del trattamento dipende anche dalla gravità della compressione e dai sintomi presenti.
Quando si ricorre all'intervento
Nei casi in cui la compressione sia lieve e i disturbi siano contenuti, viene generalmente preso in considerazione un trattamento conservativo, che può comprendere terapie fisiatriche e farmacologiche. Quando invece la compressione è più grave, può essere indicato il ricorso alla chirurgia.
Nel caso di Vasco Rossi, l'intervento di decompressione lombare era stato programmato da tempo e, secondo quanto comunicato dal suo staff, si è concluso senza complicazioni. Il cantante è già in piedi e dovrebbe lasciare la clinica entro la fine della settimana.