Vasco Rossi, dopo la laurea il dottorato: honoris causa all'Università di Salerno

L'Università degli Studi di Salerno conferirà a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in Politica e Comunicazione. Si tratta, spiegano dall'Ateneo salernitano, di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico che rappresenta "un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea". "In oltre quarant'anni di carriera, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare fenomeno culturale, identitario e comunicativo". A dare la notizia è stato lo stesso Vasco attraverso Instagram: “Sono orgoglioso e fiero di condividere con voi questa bellissima notizia”.