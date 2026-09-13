Vasco Rossi, dopo la laurea il dottorato: honoris causa all'Università di Salerno

L'Università degli Studi di Salerno conferirà a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in Politica e Comunicazione. Si tratta, spiegano dall'Ateneo salernitano, di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico che rappresenta "un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea". "In oltre quarant'anni di carriera, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare fenomeno culturale, identitario e comunicativo". A dare la notizia è stato lo stesso Vasco attraverso Instagram: “Sono orgoglioso e fiero di condividere con voi questa bellissima notizia”.
Il conferimento ufficiale avverrà mercoledì 7 ottobre nell'aula magna "Vincenzo Buonocore" del campus di Fisciano dove si terrà anche la lectio magistralis di Vasco Rossi. Per il rettore Virgilio D'Antonio, il dottorato conferito "riconosce il valore di un percorso capace non soltanto di interpretare il proprio tempo, ma anche di contribuire a definirne linguaggi, immaginari e forme di relazione. La continuità e la profondità del rapporto costruito con i diversi pubblici rappresentano un'esperienza di grande interesse anche per la ricerca nel campo della comunicazione".