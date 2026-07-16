Rimini vuole Vasco Rossi cittadino onorario, ma "c'è chi dice no"

Vasco Rossi cittadino onorario di Rimini. Una proposta venuta dall'opposizione ma che sembrava avere le carte per mettere d'accordo tutti. Ma, per dirla con le parole del Komandante, a sorpresa "c'è chi dice no". Nello specifico il capogruppo della Lega in comune Matteo Zoccarato che non fa mistero della netta presa di posizione del partito: "Per noi sarebbe solo una mera proposta di marketing".
Vasco cittadino del mondo
Va detto che il legame tra il Blasco e la città è comprovato. "A Rimini mi sembra di respirare l’aria di Zocca, qui mi sento a casa", aveva detto due mesi fa il "Signor Rossi" in occasione del concerto allo stadio Romeo Neri che il 30 maggio aveva aperto il nuovo tour. Una dichiarazione d'amore che era stata captata e intercettata dall’ex vicesindaca Gloria Lisi la quale, solo pochi giorni dopo, aveva pubblicamente lanciato al consiglio comunale l'idea della cittadinanza onoraria al Komandante. D'altra parte la città che ha dato i natali a Fellini non sarebbe la prima a omaggiare il rocker di questa onorificenza: Vasco è già cittadino onorario di tanti altri comuni: da Modena a Finale Emilia fino a Castellaneta, il paese in Puglia dove da anni fa le prove in vista dei concerti. Una lista a cui potrebbe aggiungersi presto pure Rimini. O forse no, dipende tutto dal voto di stasera.
La nostra relazione, è un qualcosa di diverso
Lisi aveva provato a giustificare la sua proposta premendo su un legame con Rimini che "è diventato sempre più forte". La consigliera dell'opposizione ha ricordato che "per due volte negli ultimi tre anni, nel 2023 e quest’anno, Vasco ha deciso di fare qui le prove generali e la data zero del tour". Una motivazione troppo striminzita tuttavia per la sua controparte politica in comune, che è educatamente insorta.
Cittadinanza spericolata?
A dare voce a chi in comune ha dubbi sul conferimento della cittadinanza è stato il già citato Zoccarato che ha bollato il tutto come una mera trovata pubblicitaria: "Con tutto il rispetto per Vasco, sia chiaro, questa ci sembra una trovata di marketing. Allora, con lo stesso criterio, si potrebbe assegnare la cittadinanza onoraria anche a Simona Ventura, che si prodiga in tante iniziative per Rimini, così come a tanti altri personaggi noti che portano lustro alla città". Il capogruppo della Lega tuttavia non ha chiuso totalmente alla proposta, che potrebbe ricevere voto positivo se emergessero ulteriori elementi a favore.
E va bene così. O forse no
Il capogruppo PD Matteo Petrucci ha da parte sua fatto notare che "quando si vota sulla cittadinanza onoraria sarebbe meglio farlo all’unanimità". Difficile che si potrà raggiungere una tale comunità di intenti stavolta, anche se Lisi non pare disposta a fare passi indietro: "Stasera presenterò l’ordine del giorno e così vedremo chi voterà a favore e chi contro la cittadinanza onoraria a Vasco". La resa dei conti è dunque vicina ma farebbe obiettivamente ridere se a opporsi al rocker simbolo di Zocca fosse proprio un esponente politico di nome Zocca...rato.