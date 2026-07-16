Rimini vuole Vasco Rossi cittadino onorario, ma "c'è chi dice no"

Va detto che il legame tra il Blasco e la città è comprovato. "A Rimini mi sembra di respirare l’aria di Zocca, qui mi sento a casa", aveva detto due mesi fa il "Signor Rossi" in occasione del concerto allo stadio Romeo Neri che il 30 maggio aveva aperto il nuovo tour. Una dichiarazione d'amore che era stata captata e intercettata dall’ex vicesindaca Gloria Lisi la quale, solo pochi giorni dopo, aveva pubblicamente lanciato al consiglio comunale l'idea della cittadinanza onoraria al Komandante. D'altra parte la città che ha dato i natali a Fellini non sarebbe la prima a omaggiare il rocker di questa onorificenza: Vasco è già cittadino onorario di tanti altri comuni: da Modena a Finale Emilia fino a Castellaneta, il paese in Puglia dove da anni fa le prove in vista dei concerti. Una lista a cui potrebbe aggiungersi presto pure Rimini. O forse no, dipende tutto dal voto di stasera.