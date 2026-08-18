Vasco Rossi, follower ritira fuori l'arresto per droga: "Sei un infame". Il Blasco lo denuncia: "Tutte falsità"

Vasco si è sempre vantato del fatto che i suoi veri fan abbiano sempre avuto l'intelligenza di capirlo davvero, senza fraintenderlo mai. Se questo è vero allora l'uomo che lo ha accusato di essersi comportato da infame non appartiene certo alla "combriccola del Blasco", anche se aveva aperto il suo attacco dicendo di amarlo quantomeno come artista: "Sei un grande musicista e cantante, me te lo devo dire visto che lo porto nella pancia da molti anni: quando ti arrestarono per possesso di cocaina ero in carcere anch'io, voglio sapere" perché "hai fatto arrestare quelli che te l'hanno venduta, per risparmiare un giorno di carcere? Loro si sono fatti degli anni e sei andato a cercarli te non sono venuti a cercarti loro. Mi farebbe enormemente piacere che tu mi rispondessi sinceramente spiegandomi perché hai fatto l'infame". Questo il testo integrale del commento pubblicato su Facebook, che ha fatto "incazzare" Vasco, il quale su certe ferite del passato non poteva certo soprassedere.