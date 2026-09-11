Le parole del rocker

Vasco Rossi: "Grazie Emma per la tua vita politica spericolata"

Il rocker ha affidato ai suoi social un messaggio per la leader di +Europa

11 Set 2026 - 16:03
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"Grazie Emma!! Grazie per le tue battaglie che hanno cambiato l'Italia, per le tue idee radicali al servizio di una civiltà libera e per il tuo approccio coraggioso alla vita sociale. Grazie per la tua vita politica spericolata, proprio come lo è stata quella di Marco Pannella. Siamo abituati a dare tutto per scontato. Ma dobbiamo stare molto attenti a difendere i diritti sociali conquistati grazie a voi! Wiva Emma Bonino!".

Così, sui suoi profili social, Vasco Rossi ricorda Emma Bonino, scomparsa l'11 settembre a 78 anni.

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