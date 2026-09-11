Vasco Rossi: "Grazie Emma per la tua vita politica spericolata"

"Grazie Emma!! Grazie per le tue battaglie che hanno cambiato l'Italia, per le tue idee radicali al servizio di una civiltà libera e per il tuo approccio coraggioso alla vita sociale. Grazie per la tua vita politica spericolata, proprio come lo è stata quella di Marco Pannella. Siamo abituati a dare tutto per scontato. Ma dobbiamo stare molto attenti a difendere i diritti sociali conquistati grazie a voi! Wiva Emma Bonino!".