Diritti civili, europeismo e impegno internazionale: chi era Emma Bonino

È scomparsa all'età di 78 anni Emma Bonino, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale d'età repubblicana e del femminismo italiano. La leader di +Europa era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa di Roma e trasportata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito, nella capitale. La sua carriera politica ha attraversato mezzo secolo di storia, partendo dagli anni '70, durante i quali Bonino ha combattuto tante battaglie e ricoperto vari incarichi: nazionali e internazionali.