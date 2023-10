Emma Bonino annuncia la guarigione dal cancro: "Il tumore se n'è andato"

In un'intervista televisiva, Bonino ha parlato anche del rapporto con Marco Pannella, da lui interrotto negli ultimi anni della sua vita. "È stata una rottura unilaterale da parte sua. Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto. Forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro. Gli volevo chiedere 'ma che ti prende, ma che ti viene in mente', lui disse una volta che ero una burocrate leale".

Lo schiaffone di Calenda

"Non mi posso dimenticare lo schiaffone improvviso di Calenda", ha proseguito la senatrice. "Mi ha lasciato il segno perché il 2 agosto aveva firmato un accordo scritto da lui e il 7 agosto avverte che in effetti lui non regge e se ne va con Renzi. Poi si è visto come è andata. Chi la fa, l'aspetti".