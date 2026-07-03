Da Conte a Calderoli, fino a Bonino e Santelli: quando il politico annuncia la sua malattia

Negli scorsi mesi - a maggio - l'ex ministra e deputata Elena Bonetti ha deciso di annunciare la sua malattia, un tumore al seno già operato d'urgenza: "Ci si può sentire sole e disorientate. In questa solitudine troppe donne rimangono ingabbiate", spiegò. "Spero che, così, anche tante altre come me non avranno paura di parlare della propria malattia. Ho pensato molto alle altre come me". Pochi giorni prima il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, era stato costretto ad annullare tutti i suoi impegni per sottoporsi a un'operazione per la scoperta di una neoplasia. "È stato un fulmine a ciel sereno", ha ammesso. "La prospettiva non era rosea, poteva diventare davvero tutto complicato. La paura c'era, ma sono rimasto lucido. Non ho pianto ma pregato, lo confesso. Mi hanno dato forza la mia profonda fede e la famiglia".