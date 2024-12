Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato via social che si sarebbe sottoposto a un intervento al cuore all'ospedale Dulbecco di Catanzaro. "Da qualche tempo - dice in un video su Instagram - il mio cuore sta dando qualche problema, la valvola mitralica, e quindi per qualche giorno sarò offline ma ritornerò. A prestissimo".