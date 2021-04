Laura Boldrini esce dall'ospedale: "Sono stati i giorni più difficili della mia vita, mi sento trasformata"

"Esco dall' ospedale Rizzoli di Bologna trasformata rispetto alla donna che vi è entrata due settimane fa. Sono stati i giorni più difficili della mia vita, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente". Sono le parole con cui Laura Boldrini racconta via Facebook ai suoi followers la fine del suo ricovero per un intervento chirurgico e la successiva riabilitazione.

"La malattia che si impone e mette tutto il resto in secondo piano - continua il messaggio dell'ex presidente della Camera -. la malattia che tira fuori le fragilità nascoste sotto corazze sapientemente costruite nel corso di una vita. Non si è mai pronti, specialmente quando ad abbattersi è uno tsunami inaspettato. Eppure bisogna far fronte con le forze di cui si dispone, con quel che ne resta".

La Boldrini esprime poi la sua "più profonda gratitudine a chi mi ha operata, a chi mi ha curata e assistita in questi giorni. Con competenza e umanità. Volti che, sia pur nascosti sotto la mascherina, rimarranno per sempre impressi nei miei ricordi".

C'è poi il racconto dell'esperienza ospedaliera, degli incontri, delle esperienze di tante persone malate, soprattutto giovani, "che devono, troppo presto, convivere con il dolore. Una realtà che insegna tanto a chiunque sia disposto a recepire".