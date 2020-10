Calabria, morta la governatrice Jole Santelli

Ansa

E' morta nella sua abitazione di Cosenza all'età di 51 anni il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Al momento non è chiara la causa che ha portato al suo decesso, ma secondo i primi riscontri si sarebbe trattato di un arresto cardiocircolatorio. La governatrice, eletta per il centrodestra, era malata da tempo, affetta da una patologia tumorale che non le ha comunque impedito di assolvere ai suoi doveri istituzionali.