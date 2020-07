Migranti, governatrice della Calabria a Conte: "Intervenga o vieto gli sbarchi"

Dopo gli ultimi sbarchi di migranti in Calabria, alcuni dei quali positivi al coronavirus, il presidente della Regione Jole Santelli scrive al premier Conte dando di fatto un ultimatum al governo: "Senza una risposta rapida, non esiterò ad agire vietando gli sbarchi". Per la governatrice l'unica soluzione è "la requisizione di navi da dislocare davanti alle coste delle Regioni interessate, a bordo delle quali saranno svolti controlli sugli immigrati".