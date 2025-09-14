Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Le dichiarazioni

Marco Bucci: "Dubitavo di candidarmi, ora il tumore non c'è più"

Il presidente della Regione Liguria: "Mi davano già per morto"

14 Set 2025 - 08:45
© Ansa

© Ansa

"Ho fatto una Pet. Sono pulito, il tumore non c'è più". Lo annuncia al Corriere della Sera il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che proprio un anno fa, scoperto a maggio un carcinoma spinocellulare con metastasi, da sindaco di Genova stava decidendo di candidarsi per succedere a Giovanni Toti. La sua malattia fu anche argomento di campagna elettorale.

Dopo la scoperta del tumore e l'operazione, venne chiesto a Bucci di candidarsi per la Regione. "Ero contrario inizialmente. Perché volevo portare a termine il mandato di sindaco. E poi perché non sapevo se sarei stato nelle condizioni fisiche adeguate - evidenzia il presidente della Regione Liguria -. Ci ho pensato a lungo. Furono giorni molto delicati. Mi fece cambiare idea Giorgia Meloni".

"Mi davano già per morto... Ma almeno la scommessa sulla durata di un anno l'abbiamo vinta. Però in campagna elettorale si dicono tante sciocchezze e cattiverie", aggiunge Bucci, che ricorda, però, di avere avuto parole di solidarietà dal centrosinistra: "Il mio sfidante Andrea Orlando condannò pubblicamente le frasi iettatorie".

Oggi "mi sento quasi più in forze di prima. Saranno gli effetti degli anticorpi monoclonali", afferma Bucci, che comunque dovrà fare un controllo tra un anno.

Ti potrebbe interessare

marco bucci
liguria

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema