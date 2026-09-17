Il film di May el-Toukhy è ambientato nel periodo post-bellico, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è Marie, una giovane donna di umili origini che lavora come domestica e bambinaia per Christian (Carsten Bjørnlund), un uomo ricco, più grande di lei e rimasto vedovo. I due sono sul punto di sposarsi. Per Marie questo matrimonio rappresenta un'importante opportunità di riscatto sociale, l'occasione per elevarsi e diventare finalmente la signora della casa. Tuttavia, il clima che la circonda è tutt'altro che sereno: la fine della guerra ha lasciato strascichi pesanti, fatti di forti sospetti, tensioni e rappresaglie.