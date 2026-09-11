"Nel lavorare al film - ha spiegato il regista - ho capito che, a parte gli elementi tecnologici, la storia di Musk è come un vecchio vino messo in una bottiglia nuova. Si rivela essere la storia di un truffatore, di un manipolatore di borsa. Una delle cose che mi ha colpito di più è stata, soprattutto all'inizio, l'enorme paura delle persone di parlare. È quasi una paura esistenziale, sia tra i suoi critici, sia tra i suoi colleghi d'affari, sia tra i suoi amici". Il film non fiction si conclude sulla possibilità che Musk possa di nuovo aiutare Trump, influenzando il voto nelle elezioni di Midterm il prossimo novembre. Nel film "c'è Musk al centro ma siamo tutti coinvolti nella sua storia - conclude il regista - perché a lui e a molti dei magnati della tecnologia, abbiamo permesso di accumulare un potere enorme. In questo senso, il racconto che faccio è anche un monito: speriamo di riuscire a trovare una via d'uscita dal guaio in cui ci siamo cacciati".