Ashley St. Clair: "Ho detto no a 40 milioni per tacere su Musk"

St. Clair ha fatto causa al fondatore di SpaceX dopo aver dichiarato di aver avuto un figlio da lui. Una scelta che le si è ritorta contro sui social, dove è finita bersaglio di insulti e minacce da parte di molti ammiratori del tycoon: quel fenomeno che nel film viene definito senza giri di parole il culto di Musk. Per anni vicina all'area della destra americana e al mondo Maga, negli ultimi tempi se n'è allontanata, e oggi è una delle poche persone del cerchio più stretto del miliardario ad aver accettato di parlare a telecamere accese.