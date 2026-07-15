Voto in Francia, Elon Musk: "Le Pen è l'ultima speranza"

Elon Musk entra nel dibattito politico francese con un messaggio pubblicato su X. Il patron della piattaforma ha definito Marine Le Pen "l'ultima speranza della Francia", rilanciando un post che sostiene come la leader del Rassemblement National sia in netto vantaggio negli ultimi sondaggi. Le dichiarazioni di Musk hanno provocato la reazione dell'ex ministro francese ed ex commissario europeo Thierry Breton. "La stagione delle interferenze politiche inizia. Musk appoggia Le Pen. Ora sta alle autorità europee assicurare che l'algoritmo di X in Europa non favorisca alcun candidato", ha scritto.