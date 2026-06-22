Sindrome di Asperger, da Carlos Corona a Greta Thunberg: cos'è e come si può convivere

Carlos Corona ha la sindrome di Asperger. E' stato lo stesso papà Fabrizio a dichiararlo in una recente intervista, parlando apertamente del percorso di suo figlio (23enne) e delle problematiche psicologiche che hanno segnato gli ultimi anni della sua vita. Una confessione che ha riportato l'attenzione sui disturbi del neurosviluppo e sulla salute mentale e ha riacceso il dibattito su una condizione spesso al centro di incomprensioni e stereotipi. Ma Carlos Corona non è l'unico "vip" a esserne affetto.