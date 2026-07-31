Tesla, ipotesi vendita di attività in Cina per una possibile fusione con SpaceX, Musk smentisce

Tesla potrebbe vendere o scorporare l'attività in Cina in vista di una possibile fusione con Space X. È quanto riporta il Wall Street Journal, secondo cui il patron Elon Musk ha strutturato le attività cinesi di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle Usa, proprio a causa delle tensioni geopolitiche. E per questo, i consulenti di Musk hanno discusso diverse opzioni per la separazione delle attività nella Repubblica popolare cinese, tra cui lo scorporo, la vendita o la chiusura. La configurazione potrebbe rivelarsi utile anche qualora decidesse di procedere con una fusione con SpaceX, che secondo gli analisti potrebbe rivelarsi come la soluzione naturale nel riordino della galassia degli asset di Musk. L'uomo più ricco del mondo bolla come "fake news" le indiscrezioni riportate dal quotidiano statunitense.