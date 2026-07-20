Elon Musk e le incursioni nella politica italiana: dal caso Roggero a Open Arms e non solo

Dire la propria, sempre e comunque. La presa di posizione di Elon Musk sul caso di Mario Roggero è soltanto l'ultimo episodio di una serie di interventi del fondatore di Tesla e SpaceX su questioni strettamente legate alla politica e alla giustizia italiana. Attraverso il suo social network X, il miliardario statunitense è entrato più volte nel dibattito pubblico del nostro Paese, esprimendo giudizi netti su vicende che arrivano fino alle decisioni della magistratura. Dichiarazioni, da quelle in favore di Roggero alla "difesa" di Matteo Salvini nel processo Open Arms, che in alcuni casi hanno provocato reazioni istituzionali ai massimi livelli.