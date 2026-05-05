Cassazione: Salvini non sequestrò nessuno, Open Arms poteva andare altrove

Il leader leghista, all'epoca dei fatti era l’inquilino del Viminale e secondo i giudici non ha compiuto il reato di sequestro di persona di 147 migranti a bordo della nave Open Arms perché l'imbarcazione, che batteva bandiera spagnola, aveva ricevuto la disponibilità di un porto sicuro: Palma di Maiorca dalla Spagna, quindi poteva scegliere dove andare. Il governo italiano aveva messo a disposizione anche una nave della Guardia Costiera per scortare i migranti e accelerare le operazioni ma il comandante della Open Arms non dette riposta ai ripetuti inviti delle autorità italiane.