Open Arms accusa l'Italia: "Vuole trattare le Ong come i trafficanti umani"

È un'accusa diretta quella lanciata da Òscar Camps, fondatore della Ong spagnola Open Arms, durante una conferenza stampa al Parlamento europeo. Nel mirino, una proposta di direttiva dell’Unione Europea che, secondo Camps, equiparerebbe i trafficanti di esseri umani alle organizzazioni umanitarie impegnate nei salvataggi in mare. "È l'Italia a spingere per questa ambiguità normativa - ha dichiarato - perché le serve a giustificare la sua politica repressiva nei confronti delle Ong". Camps non ha risparmiato critiche al governo italiano, avvertendo: "Se gli permettiamo di interpretare la direttiva a loro piacimento, tanto vale consegnargli le chiavi delle nostre navi".