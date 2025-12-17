Assoluzione definitiva per Matteo Salvini in relazione al caso Open Arms. I giudici della VI sezione penale della Cassazione hanno confermato il giudizio del tribunale di Palermo e respinto il ricorso della procura siciliana. Le accuse contestate erano sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. "Il termine soddisfazione esprime quello che sento in questo momento. Si tratta di un processo che non doveva nemmeno iniziare e questa soluzione di carattere definitivo evidenzia quello che ho sostenuto in aula: era totalmente fuori dal mondo il ricorso della procura, ma ciò che ci interessa è la correttezza dell'operato di Salvini", ha commentato Giulia Bongiorno, avvocato difensore del vice premier e ministro dei Trasporti. A stretto giro è arrivato anche il commento di Salvini, che ha scritto su X: "Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato".