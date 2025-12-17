Open Arms, pg di Cassazione: "Confermare l'assoluzione per Salvini"

I tre pg della Cassazione hanno chiesto di confermare l'assoluzione per Matteo Salvini nel caso Open Arms, che risale all'agosto 2019: dalla Procura generale è infatti arrivata la richiesta di rigettare il ricorso per saltum dei pm di Palermo perché il fatto non sussiste. La Procura di Palermo aveva presentato il suo ricorso in merito alla situazione dell'allora ministro dell'Interno, che era stato accusato di sequestro di persona e di rifiuti di atti d'ufficio nella vicenda della ong spagnola.