Open Arms, le motivazioni dell'assoluzione di Matteo Salvini: "Era la Spagna a dover fornire il porto sicuro"

Secondo i giudici, i migranti non erano in pericolo di vita. E questo non giustificava un intervento immediato: "Invero", scrivono nelle motivazioni, "lo Stato italiano, inizialmente, col decreto dell'1 agosto 2019 si era limitato a interdire l'accesso ad Open Arms (che peraltro in quel momento si trovava, in acque internazionali, a oltre 50 miglia dalle coste italiane) nelle acque territoriali, senza con ciò respingerla verso Paesi nei quali i migranti avrebbero corso il rischio di subire i pregiudizi alla propria vita (in tesi, verso la Libia), confidando sul fatto che i Paesi direttamente responsabili (Spagna e Malta), ove i migranti non avrebbero corso rischi, avrebbero potuto accogliere i migranti". In sintesi, l’Italia non era obbligata a concedere il Porto sicuro, né ad accogliere la nave Open Arms, né a coordinare nessuno dei tre eventi Safe and rescue della ong spagnola.