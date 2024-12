Open Arms, Salvini dopo l'assoluzione: "Ora separazione delle carriere e responsabilità civile delle toghe"

Il giorno dopo l'assoluzione nel processo Open Arms, Matteo Salvini è tornato a parlare della vicenda, incontrando la stampa a Roma. "È un processo che è costato diversi milioni di euro, pare che la Ong voglia fare appello. Ieri avevano i musi lunghi", ha iniziato. "È una sentenza secondo me giusta, che mi aspettavo. In altri tribunali non c'è la netta distinzione tra chi giudica e chi indaga. Quindi, separazione delle carriere e responsabilità civile per i magistrati", ha detto il vicepremier e leader della Lega.