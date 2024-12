Processo Open Arms: la ricostruzione del caso

I fatti risalgono all'agosto del 2019 quando Matteo Salvini era Ministro dell'Interno: è accusato di rifiuto di atti d'ufficio e sequestro di persona per i 147 migranti lasciati a bordo della nave della Ong. Il rinvio a giudizio arriva ad aprile 2021, il processo comincia a ottobre. Da allora tre anni di udienze con 45 testimoni. Tra questi gli ex ministri Conte, Di Maio, Trenta e Toninelli. E ci sono stati anche gli interventi di personaggi notissimi come Richard Gere. "Folle" secondo Elon Musk che il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, venga processato per "aver difeso l'Italia".