Musk difende Salvini: "Assurdo sia processato per aver difeso l'Italia"

A poche ore dalla sentenza di Palermo sul caso Open Arms, Elon Musk difende l'operato di Matteo Salvini: "E' assurdo che venga processato per aver difeso l'Italia". Lo si legge in un post di Musk su X. "Grazie per la tua solidarietà, Elon Musk. Difendere i confini dell'Italia era un mio dovere e sono orgoglioso di ciò che ho realizzato. Che io venga condannato o assolto, la nostra lotta per la libertà e la sicurezza in Italia e in Europa continuerà", ha risposto Salvini sempre sulla piattaforma di proprietà del miliardario Elon Musk.