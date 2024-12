Open Arms, Salvini: "Se mi condannano trafficanti di migranti fanno festa"

"Il mandato che mi avevano conferito gli elettori era chiaro: fermare l'immigrazione clandestina e difendere i confini italiani. Ci è stato riconosciuto da tutti di essere passati dalle parole ai fatti e per questo la sinistra mi ha mandato a processo. Tra tre giorni saprò se sono colpevole o innocente per aver svolto il mio lavoro da ministro dell'Interno, ma io andrò a Palermo con la coscienza a posto, consapevole di aver agito per il bene dell'Italia". Lo scrive il vicepremier Matteo Salvini su X. In caso di condanna, aveva detto il vicepremier in un'intervista a Il Giornale, "sarebbe una pessima notizia per il Paese e un motivo di festa per i trafficanti e per i nemici dell'Italia. Significherebbe che, qui, tutto è concesso". Il 20 dicembre a Palermo sarà pronunciato il verdetto per il caso Open Arms, con il giudizio che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, dopo aver impedito per 19 giorni lo sbarco di 147 persone, tra cui minori, soccorse dalla Ong spagnola nell'agosto 2019.