Prima notte in carcere per Mario Roggero: "Passo il testimone agli italiani"

Prima notte in carcere a Bollate per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso i rapinatori in fuga che avevano appena assaltato il suo negozio. La domanda di grazia, depositata dalla moglie, è già sul tavolo del Presidente della Repubblica, mentre in tutto il Paese spuntano presidi a suo sostegno. "Passo il testimone a tutti gli italiani che porteranno avanti la mia battaglia", ha detto Roggero ai cronisti fuori dai cancelli. Prima di entrare in carcere ha pianto, ha abbracciato i suoi cari, ma è combattivo perché sa di non essere da solo.