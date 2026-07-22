Un razzo di Space X sta per schiantarsi sulla Luna ma potrebbe essere una buona notizia

Impossibile non pensare alla storica sequenza di Le Voyage sur la Lune di George Melies, seminale film del 1902, in cui un razzo finiva per accecare la luna antropomorfa. Allora si lavorava di fantasia, oggi è la realtà, e pazienza se il nostro satellite ha solo i crateri e non ancora occhi e bocca. Lo schianto lunare delle prossime settimane rimane un'occasione unica, che permetterà di osservare cosa succede dopo un impatto di questo tipo sul candido suolo solcato da crateri. 23 astronomi hanno già realizzato uno studio zeppo di ipotesi, che non vedono l'ora di confutare. D'altra parte se è vero che diversi meteoriti sono soliti impattare sulla Luna è altresì vero che per gli scienziati ad oggi è complicatissimo mapparne le traiettorie e studiare le conseguenze degli impatti. Con un razzo come quello di Space X il problema non si pone, visto che esistono tutti i dati necessari per calcolarne il comportamento in orbita.