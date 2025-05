Space X, il nono volo di Starship termina in fallimento

L’enorme creazione di Space X è alta 123 metri, come un palazzo di 40 piani. L’idea di Musk è quella di usare il razzo per poter portare l’uomo su Marte e colonizzare il pianeta rosso. Per il miliardario questo sarebbe un passo fondamentale per l’uomo, sia per garantire la sopravvivenza della specie, sia per potersi espandere nel sistema solare. Questa volta il sogno di Musk si è infranto dopo 45 minuti dal lancio e a qualche chilometro di altezza sull’Oceano Indiano.